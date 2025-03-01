南投公墓火災燒掉果園 一審判公所國賠

228連假已發生多起公墓火災，草屯鎮公所因前年一起公墓火災延燒到網室木瓜園而被判國家賠償。此為228連假的公墓火災，與本新聞無關。（民眾提供）

2025/03/01 23:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕228連假開始進入掃墓季節，管理公墓的鄉鎮公所要小心防範公墓火災！南投縣草屯鎮公所即因管理的公墓發生火災，延燒毗鄰的網室木瓜園，果農打官司聲請國家賠償448萬餘元，南投地院認為草屯鎮公所未善盡管理之責，造成果園毀損，判賠74萬餘元，全案可上訴。草屯鎮公所認為公所確實有責任，願與農民調解賠償。

掃墓季節一到公墓火災即明顯增加，南投縣內在228連假的第1、2天已發生9起公墓雜草火災，而草屯鎮前年掃墓季節發生一起公墓火災，延燒到公墓旁的農園，農民打官司聲請國家賠償，南投地院日前判決賠償。

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該起公墓火災發生在前年2月下旬，民眾掃墓焚燒紙錢，疑似餘燼沒有完全熄滅，火星吹散點燃公墓雜草，火勢延燒到相鄰的網室木瓜園，網室設施毀損，農民種有500棵木瓜，因網室毀損而有病蟲害無法收成，向草屯鎮公所提出網室修復和木瓜損失的國家賠償，合計求償448萬餘元。

判決書指出，草屯鎮公所雖強調有開闢除草的防火巷，惟該防火巷路面寬度最寬約3.8公尺、最窄3.4公尺，不足以有效防止火勢延燒，難認已與相鄰地區設置適當之區隔。

此外，公所未依殯葬管理條例規定，妥為設置給水設施，當有公共設施設置欠缺，極易因民眾燃燒金紙餘燼未能完全撲滅，引燃墓園雜草，致生火勢延燒附近土地，形成災損的事故，公所未盡管理之責與網室受損有因果關係，農民請求國賠於法有據。網室修復費用經計算以74萬3000多元為合理的費用。

草屯鎮公所不上訴，因為農民果園的確是因公墓火災延燒受損，因此決定與農民進行調解，並依照判決金額賠償。

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