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    首頁　>　社會

    新北夫婦遊尖石鴛鴦谷瀑布 61歲妻墜谷送醫搶救中

    王女滑落約80公尺深谷，消防人員架設繩索救援。（新竹縣消防局提供）

    王女滑落約80公尺深谷，消防人員架設繩索救援。（新竹縣消防局提供）

    2025/03/01 22:47

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市一對夫妻今（1日）到新竹縣尖石鄉鴛鴦谷瀑布遊玩，61歲王姓妻子不慎滑落約80公尺深谷後失聯，丈夫打119求助，消防人員架設繩索往下搜索，發現王婦趴臥地面，右手腕骨折、胸口挫傷，失去呼吸和心跳，晚間8點多協助傷者脫困後，送往北榮新竹醫院急救中。

    新竹縣政府消防局表示，今天下午4點10分，受理新北市人一對夫婦於尖石鄉鴛鴦谷瀑布入口，往蓮包山方向100公尺的山域事故，報案人表示，王姓妻子不慎滑落邊坡，落差高度約80公尺，目視看不到人，一開始呼喊，妻子回應可行走，還曾說要尋找其他路徑上切返回路徑，但之後他再呼喊，妻子卻無回應，手機也未接聽，焦急地撥打119請求協助。

    消防局派遣尖石分隊2車5人出勤，並通報第二大隊集結人力支援。因現場地勢陡峭且植被茂密，增加了救援的難度，消防人員使用繩索器材架設後下降搜索，在今晚約6點13分發現王婦，趴臥地面，右手腕有開放性骨折、胸口挫傷，呈現OHCA。晚間8點36分合力將王婦搬運至登山口，送往北榮新竹醫院急救。

    消防局提醒，從事登山活動事先了解登山路線，並評估個人體能。同時應攜帶基本求生裝備，如哨子、照明工具、GPS設備。且登山過程中，避免單獨行動，隨時與隊友保持聯繫。若發生意外，務必保持冷靜，切勿隨意移動，以利救援人員迅速鎖定位置。

    王女滑落約80公尺深谷，消防人員架設繩索救援。（新竹縣消防局提供）

    王女滑落約80公尺深谷，消防人員架設繩索救援。（新竹縣消防局提供）

    消防人員架設繩索往下搜索。（新竹縣消防局提供）

    消防人員架設繩索往下搜索。（新竹縣消防局提供）

    消防人員發現王婦趴臥地面，右手腕骨折、胸口挫傷，失去呼吸和心跳。（新竹縣消防局提供）

    消防人員發現王婦趴臥地面，右手腕骨折、胸口挫傷，失去呼吸和心跳。（新竹縣消防局提供）

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