撞死行人不爽駕照先被扣提告 法院：不違反「刑罰優先」原則

台南荊姓駕駛撞死闖紅燈行人，維持吊銷駕照3年處罰。行人示意圖，與新聞無關。（記者廖振輝攝）

2025/03/01 21:41

〔記者王捷／台南報導〕荊姓駕駛撞死闖紅燈的行人，南市府交通局依道路交通管理處罰條例裁3萬6000元、吊銷駕照3年。荊男認為刑事官司未確定，有「刑罰優先」原則，不能先行政處罰，向高雄高等行政法院提起訴訟。法院撤銷罰鍰，但維持吊銷駕照3年處罰，因為這屬於其他種類行政罰，不違反「一行為不二罰原則」。

荊男去年8月開車行經台南市北區西門路三段與公園南路口時，當時行人正步行通過行人穿越道，號誌變為紅燈後仍繼續快速穿越。荊男綠燈起步，未注意前方狀況，直接加速駛離，最終撞死行人。交通局最終裁定荊男應罰鍰3萬6000元，並吊銷駕照3年，要求其參加道路交通安全講習。

請繼續往下閱讀...

荊男主張，依「一事不二罰」原則，荊男已因同一事件涉入刑事訴訟，台南地院依刑法過失致死罪判處其8個月有期徒刑，但刑事案件還沒確定，以「刑罰優先」原則，交通局應該撤銷行政罰鍰3萬6000元、吊銷駕照3年及交通安全講習，法院強調，吊銷駕照是「其他種類行政罰」，不受「刑罰優先」影響。

「其他種類行政罰」是指非純粹財產罰，包括吊銷執照、限制行為等。依行政罰法26條規定，一行為若同時觸犯刑法與行政法，應優先適用刑罰，以避免「一事二罰」。但吊銷駕照等措施屬於維護公共秩序與安全的管理性質，並非單純的懲罰，因此不屬於「一事不二罰」的範疇。

例如，酒駕者的車輛可能會被扣車或是沒入，並非單純的行政懲罰，而是為了防止酒駕行為再次發生，就屬於「其他種類行政罰」。

最終法院判決撤銷罰鍰3萬6000元，但仍維持吊銷駕照3年與交通安全講習的處分，荊男仍可依法上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法