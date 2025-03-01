花蓮石梯坪64歲釣客落海 送醫不治

花蓮石梯坪單面山礁岩區有釣客落海，海巡署獲報趕往現場救人，將落海男子合力拉上岸。（海巡署提供）

2025/03/01 19:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕228連假花蓮天氣放晴，東海岸假日吸引釣客，不過，豐濱鄉東部海岸國家風景區石梯坪單面山礁岩區，今天發生釣客落海意外，海巡、花蓮縣消防隊到場救起男釣客立即CPR，送醫急救仍回天乏術不治。

落海釣客是64歲林姓男子，早上到石梯坪遊憩區單面山北側礁岩區海釣，疑因浪襲濕滑失足落海，其他釣客見狀馬上報案。

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海巡署第九巡防區指揮部接獲民眾118專線報案，第一二岸巡隊石梯漁港安檢所、第一機動巡邏站及新社安檢所人員會同花蓮縣消防局豐濱分隊趕往搜救，發現林男靠近岸邊不遠，人員立即攜帶充氣浮囊跳下海中，現場人員合力將男子拉上岸。

石梯安檢所小隊長尤伯豪說，男子被救上後已沒有生命跡象，現場馬上CPR，礁岩區距離道路有段距離，眾人合力以背板將他搬到道路，救護車接駁送往花蓮醫院豐濱分院急救。

海巡署呼籲民眾，春季海象仍不穩定，隨時有大浪發生，請民眾釣魚或在岸際採捕水產動植物食，建議穿防滑鞋、救生衣，以確保安全，天候不佳時避免下水。

落海的64歲釣客由救難人員搬運通過礁岩區，轉救護車送醫。（海巡署提供）

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