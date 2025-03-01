愛上「網友」慘變詐欺犯 6旬男當庭翻私密照換無罪

台南60歲郭姓男子網戀遭詐騙集團利用提供帳戶，法院最終認定無犯罪故意，判決無罪。（資料照）

2025/03/01 19:43

〔記者王捷／台南報導〕60多歲郭男喪偶多年，第一次交網友就遇到詐騙，提供銀行帳戶被認定幫助犯，他極力喊冤，甚至翻出對話紀錄中自己的私密照片，證明自己是受騙者，台南地方法院認定他無犯罪故意，判決無罪。

郭男網路交友認識自稱「雨季（蔡思琪）」的女子，聊了近兩個月，以「老公老婆」互稱，女方假稱從事虛擬貨幣交易，需借用帳戶「提高交易額度」，要求郭男開通網銀、設定約定轉帳，提供帳號與密碼。

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去年7月間，郭男的帳戶短短5天就有12筆詐騙資金轉入，但馬上迅速轉出，總額達371萬元，涉及6名被害人，單筆最高金額達150萬元。檢方認定，郭男已預見帳戶可能涉及詐欺，仍提供給詐騙集團使用，以幫助詐欺罪及洗錢罪嫌起訴。

郭男在庭上聲稱，喪偶近10年來一直獨居，過去從未網路交友，這次也是鼓起勇氣才與「雨季」聊天，從未想過對方會是詐騙集團成員，甚至特地幫對方去寺廟點光明燈，祈求未來順利。

女方提及帳戶租借時，他曾一度遲疑，但對方解釋，這是公司內部操作的一部分，還說自己家人也都這樣做，他才放心同意。庭審中，郭男翻出對話紀錄中他傳給對方、自己的私密照片，證明他當時已全心投入感情，甚至在雙方交往期間，兩人也多次傳送性感照片。

最後，台南地院認為，郭男從事繪圖設計，工作型態與財經無關、獨居多年、缺乏交友經驗而被詐騙，並無犯罪故意，判決無罪。

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