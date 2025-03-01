一個「水果」法院忙5年 2小包毒品案來回翻轉

對話截圖的「水果」，是否就是毒品？法院耗時5年還沒有結果。水果示意圖。（資料照）

2025/03/01 19:51

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子被控賣2包海洛因給林姓女子，唯一的證據是對話紀錄中提到的「水果」。「水果」是否就是毒品？判決來回翻轉，二審逆轉判無罪、更一審又改以一審結果判回16年5個月，耗時5年至今還沒有結果。

長期吸毒的林女被警方逮捕後，為減輕刑度，供出毒販吳男在2020年，2度在台大醫院雲林分院病房內販賣海洛因給她，總價7,000元。檢警調閱雙方LINE對話，發現林女傳訊「沒有水果了」、「水果吃光光」，催促吳男前來，檢方認為「水果」為毒品的代稱，加上林女指證，構成販毒事證，依法起訴。

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一審雲林地方法院認為，LINE對話雖未明示毒品名稱，但交易雙方透過通訊聯繫後即見面，且吳男允許賒帳，符合販賣毒品的行為模式，因此判處16年5個月有期徒刑。法院採信林女的證詞，認為她指證具體，且「水果」在當時語境下，顯然並非一般食物，而是毒品的隱語，因此判決有罪。

吳男不服上訴，台南高分院則對「水果」有不同看法，認為無法直接推論為海洛因，加上案發時醫院訪客紀錄、監視器已經消失，未能證明吳男曾進入病房交易毒品，僅憑單一證人指證，沒有其他補強證據，所以改判無罪。

檢方不服，提起上訴，最高法院則認為，台南高分院對補強證據的要求過於嚴格，應全面檢視所有證據是否能相互印證，不應單憑訪客紀錄即推翻可能的交易事實，因此撤銷無罪判決，發回高等法院更審。

更一審，法官改認定「水果」在毒品交易語境下，極可能指稱海洛因，因此再次判處16年5個月。吳男不服提出再審聲請，被台南高分院駁回，仍可以抗告，再向最高法院聲請救濟，如果最終法院駁回，案件才會確定。

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