台南女餐廳摔斷腿開口索61萬 法院打臉：不專心走路也有責任

台南高分院二審認定餐廳未設警示標誌有過失，但張女行走分心，最終判餐廳賠償14萬餘元。（記者王捷攝）

2025/03/01 19:59

〔記者王捷／台南報導〕張姓婦人跟家人到台南的庭園餐廳吃飯，走景觀橋時摔斷腿，她認為餐廳沒做好安全警告，求償61萬元，但簡易庭駁回。張婦不服上訴，台南高分院認定餐廳有管理疏失，但張婦不專心走路也有責任，最終判賠14萬餘元。

2022年間張婦與家人去新化區景觀餐廳吃晚餐，餐廳設有一座木製景觀橋，連接至庭園區，橋尾端與地面間存有約10至11公分落差，且無警示標誌或欄杆。張婦指控，當晚環境光線昏暗，她未能注意橋面高低落差，導致右踝骨折與肌腱炎。

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張婦主張，她因傷須休養四個半月，期間無法工作，影響收入，所以提起民事訴訟，要求賠償醫療費、工作損失40多萬，並要求精神慰撫金20萬元，合計61萬多元。

簡易庭認為，景觀橋的設置未違反消保法合理安全標準，且事故當時有多名顧客正常通行也沒摔倒，監視器畫面顯示，張婦在通行景觀橋時，並非面向前方正常行走，而是側身行進，並在橋面上低頭查看下方，且多次轉頭注視橋邊蹲坐的其他人，未專注行進方向。

另外，張婦側身下橋時，右腳先踏下橋下地面，左手扶住欄杆，但仍因重心不穩而跌倒在地，所以簡易庭認定，她未盡注意義務，行走方式與事故發生有直接關聯，因此駁回請求。

二審法院審理後認為，餐廳應該要做好安全標準，但是張婦在通行景觀橋時也有分心，也應該自行承擔部分責任。最終法院適用過失相抵原則，認定張婦與餐廳各承擔50%過失責任，改判餐廳應賠償14萬多元。

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