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    七美1天2件醫療後送 凌天航空1週執行9任務

    凌天航空今天單日執行2件七美醫療後送。（凌天航空提供）

    凌天航空今天單日執行2件七美醫療後送。（凌天航空提供）

    2025/03/01 18:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在今天（3月1日）單日執行2件醫療後送任務，分別是七美衛生所送到澎湖醫院、七美衛生所到高雄阮綜合醫院。

    第1件七美衛生所送到澎湖醫院案件是70歲老翁，他曾向民代透露有情緒問題，民代到他家關心時，發現老翁倒臥浴室，緊急聯繫119救護車送醫，進入七美機場時望安分局員警持續戒護，而凌天航空在得知病因後，依「化學物質中毒病患處置流程」接駁。

    第2件是七美衛生所送到高雄阮綜合醫院，年約69歲婦人低血溶性休克，送往台灣本島後續治療。

    「化學物質中毒病患作業流程」由凌天航空編撰，全台空中醫療首創，在此之前並無相關配套預警作業流程，2018年進駐澎湖前就已編撰相關作業流程，新冠肺炎期間，更要求執勤人員往返備勤期間穿著全套防護裝備。負責編撰作業流程的直升機轉診服務中心主任陳萬昇說，離島航空器駐地拉近本島與離島醫療量能，必須假設各種病患的後送作業方式，才能達到航空器駐地的目的。

    2月22日到3月1日一週時間，凌天航空執行了9件醫療後送任務，分別為2月22日、23日、25日各1件；26日2件、27日、28日各1件以及3月1日單日2件醫療後送任務，在1週時間執行了9件醫療後送任務。

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