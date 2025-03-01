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    首頁　>　社會

    出租手機門號助詐騙 男子賺3、4千要賠110萬

    李姓男子把申辦的手機門號租給詐騙集團耍詐，李只賺3、4千元，卻害陳姓男子被騙110萬元，台南地院判李男要賠110萬元給陳男。（資料照）

    李姓男子把申辦的手機門號租給詐騙集團耍詐，李只賺3、4千元，卻害陳姓男子被騙110萬元，台南地院判李男要賠110萬元給陳男。（資料照）

    2025/03/01 17:06

    〔記者王俊忠／台南報導〕李姓男子涉把申辦的1個手機門號SIM卡出租、寄給位在台中的詐騙集團，李僅取得3、4千元報酬，卻讓詐團成員使用此門號聯絡向陳姓男子前後共詐騙110萬元。受害的陳男得知是李出租手機門號給詐團、氣得提告求償。台南地院法官以李男是幫助詐欺、共同侵權行為，判他須賠陳男110萬元；還可上訴。

    陳姓男子主張，李男於2023年7月在高雄梓官區向1家遠傳電信行申辦1個遠傳手機門號，接著把此手機門號的SIM卡寄到台中市某地「空軍一號台中市八國站」，出租給真實身分不詳、自稱是林柏宏之人與其所屬詐團成員使用。李男僅取得3千元至4千元的報酬。

    此詐團取得李男手機門號後，詐團成員就在臉書刊登投資訊息、並與上鉤的陳男互加LINE好友，詐團並介紹投資訊息給陳男。之後，詐團有1名自稱李嫚青的成員使用「李男的手機門號」與陳男聯絡，使陳男信以為真而上當。

    陳男說，從2023年7月底起到同年8月中旬，他4度與詐團成員聯繫，在高雄茄萣區超商、台南等地，分別面交款項給詐團成員，前後共支付110萬元給對方，後來才知道對方是假借投資名義的詐騙集團，害他投資款付諸東流。

    開庭時，李男對提供手機門號給詐團成員使用，導致陳男被騙損失110萬元並無意見，但說他目前在加油站工作，月薪約3萬元、無力償還原告。

    法官審指，李男涉幫助詐欺取財犯行，被一審刑事庭判決拘役30日，得易科罰金確定；其次，李男雖非實際對原告實施詐術之人，但他出租提供手機門號的行為，對詐團詐騙原告的犯行提供助力，仍構成幫助詐欺罪，應視為共同侵權行為人，所以陳男依侵權行為的法律關係，請求李男給付110萬元，於法有據。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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