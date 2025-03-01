台中媽媽廁所猛拉K 害5歲女兒驗出高濃度毒品反應

拉K用K盤示意圖。（民眾提供） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2025/03/01 16:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中洪姓媽媽在租屋處拉K吸毒，警方查扣愷他命與毒咖啡一批，還發現洪女未滿6歲的女兒也在屋內，社工剪女童頭髮檢驗，醫院竟驗出極高濃度的毒品反應，女童也童言童語說，媽媽抽K菸，她覺得很臭，台中地檢署依妨害幼童發育罪起訴洪女。

起訴書指出，洪女與案發時僅5歲多的女兒同住，洪女在台中市租屋，將第三級毒品愷他命摻入香菸吸食，造成女兒亦吸食到愷他命，洪女另因涉嫌毒品案，警方於2023年3月20日晚間搜索，於租屋處查扣第三級毒品愷他命、毒咖啡包1袋。

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警方拘提洪女後，因無人照顧幼女，通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心協助安置，社工同年4月7日剪下女童頭髮，送中山醫學大學附設醫院檢驗，每毫克頭髮檢出K他命濃度11萬1881奈克，去甲基K他命濃度2606奈克等高濃度毒品反應。

洪女於另一案偵查中，坦承於租屋處吸食K他命，但她又在本案偵查中辯稱，是前夫的朋友在她的租屋處客廳吸毒，她曾告訴對方，女兒在屋內，不要吸毒，但對方不聽從，她沒有在屋內吸毒。

女兒則告訴社工，媽媽會在廁所拉K，她覺得很臭會遠離，另外，社工也作證說，到洪女租屋處訪談時，在房間廁所聞到菸味。

醫院檢驗報告顯示，女童頭髮於2023年4月7日檢驗，有11萬1881奈克K他命，去甲基民他命濃度2606奈克，同年6月與11月，也都檢驗出極高或高濃度毒品反應。

中檢強調，上述毒品具有成癮性與濫用性，對身體危害極大，燒烤愷他命產生煙霧，有類似塑膠的特殊味道，煙霧可能在密閉空間內飄散，被他人吸入，女童對毒品的耐受力、代謝能力都比成人低，長期或慢性暴露在愷他命毒品煙霧環境，會危害身心健全或發育，依刑法的妨害幼童發育罪起訴洪女。

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