不爽被開單 男子邀2少年拔機車牌派出所前來回疾駛炸街

林嫌（前）及施、劉姓少年拔除車牌，在春社派出所門口催油門「騎過來、騎過去」。（讀者提供）

2025/03/01 16:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕網友在社群發文指出，有青少年深夜於南屯區忠勇路段故意拔除機車車牌，公然在春社派出所前來回疾駛炸街，警方透過監視畫面實施口袋戰術包圍攔查，3天後逮補林嫌（19歲）及2名少年，林嫌供稱，不滿騎車沒裝後照鏡遭開單，索性將油門催到底「在警局前炸街」，警方依道路交通管理處罰條例等罪嫌，開出違規告發罰鍰7萬200元並扣照。

民眾拍照指出，林嫌為發洩違規遭警察開單不滿情緒，2月22日邀約施、劉姓少年在龍井區集合並拔除機車車牌，讓警察「沒皮條」開單，隨後一路疾駛行經忠勇路段，看見春社派出所就在前方，索性將油門催到底在門口「騎過來、騎過去」，製造高分貝噪音逃逸。

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由於派出所遭挑釁，警騎大批出動實施包抄3嫌，春社派出所長洪裕憲說，線上警力從窄巷出擊，用口袋戰術包夾，3人火速鳥獸散騎車四處逃竄，天真認為兔脫甩開警騎，員警早已掌握行車軌跡，於25日逮補林嫌到案，並通知施、劉姓少年其家長說明。

林嫌供稱，在台中市中區一帶被開機車沒裝後照鏡罰單，因曾就讀嶺東科大，揪同施、劉兩人騎到附近春社派出所挑釁，企圖讓警察「沒皮條」開單，達洩憤目的，至於施、劉姓少年家長，得知荒謬行徑，氣到當場開罵「賺來的錢不是讓你來繳罰單」，要求少年自己繳交罰款。

警方依違反道交條例第12條未懸掛車牌規定，處5400元罰鍰並吊銷林嫌牌照，至於不服稽查取締部分，依第60條處1萬元罰鍰，吊扣駕照6個月，至於施、劉姓少年無照駕駛，分別處1萬2千元，共計開出7萬200元交通違規告發單。

第四警分局長陳祥麟說，將持續加強夜間巡邏及攔查，對於故意挑釁及擾亂治安行為，將依法重罰，呼籲用路人遵守交通法規，避免荷包失血得不償失。

大批警騎出動追捕林嫌。（讀者提供）

林嫌（右）供稱，不滿遭開車沒裝後照鏡罰單，才揪眾騎車挑釁。（讀者提供）

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