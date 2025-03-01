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    首頁　>　社會

    高雄連環殺人案 扣案鐵鎚疑驗出凶嫌大嫂DNA

    高雄連環殺人分屍案，目前已找到3名受害者遺骸，但2把凶刀僅驗出趙姓跟張姓婦人DNA，仍未發現黃姓婦人DNA。警方經鑑驗張姓凶嫌住處查扣的鐵鎚，發現疑有失蹤黃婦生物跡證。圖為日前搜尋人員在前鎮河打撈情形。（資料照）

    高雄連環殺人分屍案，目前已找到3名受害者遺骸，但2把凶刀僅驗出趙姓跟張姓婦人DNA，仍未發現黃姓婦人DNA。警方經鑑驗張姓凶嫌住處查扣的鐵鎚，發現疑有失蹤黃婦生物跡證。圖為日前搜尋人員在前鎮河打撈情形。（資料照）

    2025/03/01 16:14

    〔中央社〕高雄連環殺人分屍案，目前已找到3名受害者遺骸，但2把凶刀僅驗出趙姓跟張姓婦人DNA，仍未發現黃姓婦人DNA。警方經鑑驗張姓凶嫌住處查扣的鐵鎚，發現疑有失蹤黃婦生物跡證。

    高雄連環殺人案目前3名失蹤婦人部分遺骸均已尋獲，警方藉由張嫌住處扣得的2把凶刀上，採驗出失蹤趙姓跟張姓婦人DNA，初步研判是用來殺害或分屍用工具，但警方雖已尋獲張嫌嫂嫂黃婦頭顱，卻仍未找到可連結殺害黃婦的凶器。

    張嫌曾與大哥和黃婦同住命案現場的前鎮區住處，警方先前借提張嫌和搜索時，曾查扣一把鐵鎚，如今鑑驗結果疑發現鐵鎚上有黃婦DNA，但到底是黃婦生前曾拿過這把鐵鎚，還是真的遭這把鐵鎚重擊，專案小組仍在釐清。法醫研究所也正比對尋獲的黃婦頭顱，是否有鐵鎚敲擊痕跡，以確定兩者關聯性。但對於相關消息，高雄市政府警察局刑事警察大隊目前不予證實。

    全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

    警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。

    此外，此案於2月19日以後雖暫停大規模潛水打撈作業，但警方仍每天持續編排警力，在港區巡查、搜尋，一有發現任何可能人體組織，均會立即報請高雄地檢署檢察官進行送驗，以求確認。

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