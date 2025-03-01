刮刮樂3次未中獎全額退款？男大生被詐光2.8萬生活費

網路刮刮樂遊戲詐騙。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/01 16:30

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團手法一變再變，這次利用農曆年節氣氛，以線上直播刮刮樂為噱頭，宣稱連續刮3次未中獎，將全額退款，但須先繳費用為由，設局行騙；北部地區1名陳姓男大生因此躍躍欲試，上月間將生活費2萬8000元，都匯給對方，被騙一空。刑事局今提醒民眾小心上當。

刑事局表示，上月間，陳姓男大生在滑臉書時，見一直播主在直播中國刮刮樂遊戲，很多人參加都有中到獎，其中一位網友僅付兩次刮刮樂的錢，就刮中了人民幣50萬元，遂抱著試試看的心態參加直播刮刮樂遊戲。

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此時，主持人誆稱若連續刮3次未中獎，將全額退款，但參加遊戲須先先預繳費用，陳男因此透過ATM分別轉帳3000元、1萬2000元與1萬3000元，參與3次遊戲，結果在第3次刮中人民幣200多萬。

陳姓男大生欲領獎時，對方要求須先繳納6萬元稅金，且不得從刮中的獎金內扣除，甚至若放棄領獎，已支付的費用亦不予退還，此時陳男始驚覺受騙。

刑事局提醒，該類詐騙手法通常於網路上以優渥獎品或中獎通知為誘餌，釣騙參與者先匯款方能參與，隨後直接失聯或不履行承諾，造成民眾財產損失，因此呼籲民眾甚防「先匯款再抽獎」的活動，勿隨意匯款至陌生帳戶，若懷疑遭遇詐騙，請立即向報案，並撥打「165」反詐騙專線尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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