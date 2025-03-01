中和警用活動地磅攔查大型車 今年已取締399件

中和警方指出，今年已經取締大型車違規399件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達50餘萬元。 （記者鄭景議攝）

2025/03/01 14:59

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市中和分局警方，前日上午在環河西路3段與永和路口（單行道往橋和路方向）執行取締大型車輛交通稽查違規勤務，除持續攔查取締大型車各項交通違規外，另運用高機動性的「活動式地磅」在大型車經過的熱門路段機動攔查，警方指出，今年已經取締大型車違規399件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達50餘萬元。

中和分局警方指出，轄內大型車輛超載以建案、捷運工程等營建廢棄物為主，中正路、連城路、和城路為大型車肇事發生率較高的路段，平時均利用各項勤務作為加強安全巡守及違規取締，以確保民眾安全，為降低大型車輛肇事風險，並強化交通安全及秩序，分局特別針對大型車輛易違規時段及路段，加強攔查取締超載等相關交通違規情事。

請繼續往下閱讀...

中和警方強調，目前轄內有捷運萬大線工程及大型建案施工，形成多處交通瓶頸。此外，部分承攬建案土方清運運輸業者，為貪圖方便，違規臨停占用道路或行駛管制道路，造成交通安全隱患。

據統計，今年中和警已取締大型車違規超載1件、號牌污穢177件、超速5件、闖紅燈4件、違反管制規定46件、爭道行駛2件及其他交通違規164件，共計399件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達50餘萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法