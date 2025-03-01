「爆破彈」轟擊台中市政府交通局？「好奇男」亂放炮觸犯社維法開罰

楊男從黑色轎車（圖右後）向中市政府交通局停車場丟擲鞭炮（圖右），市民誤認是「爆破彈」。（民眾提供）

2025/03/01 14:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位市民今天（1日）清晨2時許，開車於中市政府交通局附設的公有停車場充電時，突然聽到轟然巨響，現場還有煙硝味，他一度以為是充電樁爆炸，卻又見充電樁與充電頭完好，調閱行車記錄器，驚見有人丟擲「爆破彈」，台中市警局第一分局偵辦發現並非「爆破彈」，可能是鞭炮，楊姓男子宣稱自己撿到鞭炮，好奇點火胡亂丟擲，警方將依違反社會秩序維護法開罰。

依社會秩序維護法第63條規定，投擲或發射有殺傷力之物品（含鞭炮），而有危害他人身體或財物之虞，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

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這位市民指出，案發地點是台中市交通局旁的停車場（中市西區民權路101號外），他強調「有夠誇張」，今天清晨2時6分，他在充電的時候，突然聽到大爆炸聲響，第一時間他以為是充電樁有問題，立刻下車查看，卻見充電頭（充電樁）沒有燒焦味，隔壁充電中的轎車也沒異狀，後來看行車記錄器，發現是一輛車行經時，突然丟出一個「爆破彈」。

中市警局第一分局則表示，該分局西區所所長蔡明松率員到場查看，現場未發現燒焦痕跡，調閱路口監視器後發現，是一輛轎車行經時，車內人員丟出疑似鞭炮物品後離去，今天下午找到丟擲者，是36歲的楊男，他表示自己在路邊撿到鞭炮，想說試試看威力，於是點燃往外扔擲，全案將依違反社維法裁罰。

案發地位於中市政府交通局附設停車場大門。（警方提供）

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