竹市嚴重車禍5傷 其中1人命危

新竹市南大路新竹國小前今天近午發生休旅車為閃車撞上待轉騎機車婦人而翻覆的嚴重車禍，1婦人當場無呼吸心跳、另有3部汽車4人輕傷送醫。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/01 13:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新竹國小前南大路與興學街路口，今天上午近11點發生休旅車翻覆追撞待轉騎機車婦人的嚴重車禍事故，停在路口待轉的機車婦人被休旅車撞上後當場傷重OHCA（無生命跡象）送醫急救，而為閃避車輛撞上機車婦人的休旅車則推撞到對向汽車翻覆，造成現場4車5人輕重傷的嚴重車禍，這也是南大路從春節開始，不到1個月發生第2起死亡車禍。

警察局與消防局表示，上午10點57分獲報南大路與興學路口發生嚴重車禍事故，警方與救護人員趕到現場時，發現1輛機車被撞倒在地，女騎士傷重，救護人員趕緊進行CPR並送國泰醫院急救，另有3輛汽車發生追撞，肇事的休旅車當場翻覆，幸駕駛和乘客都僅是挫傷，分送馬偕醫院，肇事原因仍待釐清調查。

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據悉，這起車禍發生在南大路及興學街口，1輛休旅車疑似為閃躲旁邊竄出來的機車而失控蛇行，且為閃同向的汽車，往左閃時撞到在路口等待左轉的老婦人機車，休旅車撞上老婦人後，又推撞到對向的汽車後翻覆，總計現場共有3部自小客車與1台機車事故造成5人受傷，其中騎機車的老婦人因直接被撞擊，傷重倒地，當場OHCA，送往國泰醫急救，另4人僅受挫傷與擦傷，送醫後生命跡象穩定。

至於肇事者是否酒駕及真正肇事原因，仍待警方調查釐清，但這已是南大路今年春節後一對夫妻追撞貨車雙亡後第2起死亡車禍，且因發生在假日，也造成南大路周邊市區交通壅塞打結。

新竹市南大路新竹國小前今天近午發生休旅車為閃車撞上待轉機車婦人而翻覆的嚴重車禍，機車騎士命危送醫、另有4人輕傷送醫，車禍現場相當慘烈。（照片取自網路社群貼文）

新竹市南大路新竹國小前今天近午發生休旅車為閃車撞上待轉機車而翻覆的嚴重車禍，女機車騎士當場無呼吸心跳。（照片取自網路社群貼文）

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