辦水電修繕業務索回扣23萬 士官長認罪吐回犯罪所得判緩刑

陸軍祥豐營區前阮姓士官長利用承辦營區水電修繕業務，向得標業者收回扣，被依犯貪污治罪條例判處2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年。（資料照）

2025/03/01 12:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕陸軍第三支援指揮部基隆彈藥分庫祥豐營區前阮姓士官長，被控利用承辦營區水電修繕業務期間，向得標的黃姓等4家小包商負責人收受回扣，累計6年共收受台幣23萬元賄賂。基隆地院近日審結，依阮男犯貪污治罪條例判處2年徒刑，褫奪公權2年。緩刑4年。

基隆地檢署去年接獲檢舉，阮姓士官長承辦水電修繕及工程案等相關業務，利用未滿10萬元（現改為15萬元）小額採購制度，得逕洽特定廠商辦理，且通常無後續稽核的簡化措施，自2017年起指示採購案件承辦人，將營區多項小額水電修繕工程，發包給經營室內裝修工程的孫姓業者、黃姓工程行老闆、包姓與黃姓等工程行負責人施作，並向得標的孫、黃4人收取回扣。

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阮於孫、黃4人取得標案後，分別向黃等4人依採購金額約1成的金額，收取1萬、3萬元與15萬元不等回扣，自2017年至去年，累計6年合計收受23萬餘元回扣，被檢方依涉犯貪污治罪條例經辦公用工程收取回扣罪起訴。

法院審理時，阮始終坦承犯行，依阮犯貪污治罪條例經辦公用工程收取回扣罪判處2年，褫奪公權2年，法官考量他退伍後須扶養2名未成年子女，且已繳回犯罪所得，判處阮男緩刑4年，並於判決確定1年內支付公庫台幣10萬元。

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