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    不甩「小綠人」！婦人騎車先闖紅燈又不禮讓行人 3張千元鈔飛了

    蕭姓婦人騎機車不甩行人專用號誌「小綠人」，先在彰化縣鹿港鎮中山路闖紅燈停在三民路。（取自爆廢公社）

    蕭姓婦人騎機車不甩行人專用號誌「小綠人」，先在彰化縣鹿港鎮中山路闖紅燈停在三民路。（取自爆廢公社）

    2025/03/01 13:00

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮每到假日都湧入大批觀光客，日前竟有一名60歲婦人騎乘機車在中山路、三民路口不甩行人專用號誌「小綠人」，先是闖紅燈，又未禮讓行人，被目睹全程的員警逮個正著，依規定開單。由於未禮讓行人開罰1200元到6000元，闖紅燈開罰1800元，這下子3000元就飛了！

    鹿港警分局表示，鹿港鎮中山路、三民路口設有行人專用號誌「小綠人」，也就是除了傳統的行人穿越線以外，並在路口對角線劃設X字型白色實線，也就是除了機汽車紅綠燈以外，當行人專用號誌亮起來，所有的車輛都不能動，只有行人可以穿越道路。

    警方指出，這位蕭姓婦人是外地人，可能不知道有行人專用號誌，疑因要二段式左轉，在鹿港中山路往天后宮方向行駛時，在中山、三民路口先闖紅燈，把機車停在三民路上，不管前方路口是紅燈，路口對角線X字型白色實線的行人穿越道都是人，又再度闖紅燈，完全未禮讓行人，當場被員警逮個正著。

    警方強調，婦人第一次違規時，員警剛好騎警車在婦人後面，一發現闖紅燈就尾隨其旁，但婦人照樣繼續未禮讓行人，員警立即上前去攔查，當場開出罰單，依照闖紅燈、未禮讓行人開罰，而未禮讓行人開罰1200元到6000元，闖紅燈則是開罰1800元，2張罰單加起來就是3000元。

    警方表示，鹿港鎮是觀光小鎮，在熱門景點附近道路共設有3處的行人專用號誌「小綠人」，分別為鄰近老街的中山路、民權路口、鄰近龍山寺的中山路、三民路口，以及鄰近天后宮的復興南路與媽祖路口，當所有的紅綠燈都亮紅燈，行人就可以跟著「小綠人」穿越馬路，紓解每到假日就讓超人氣景點周邊道路打結的問題。

    蕭姓婦人騎機車不甩行人專用號誌「小綠人」，先在彰化縣鹿港鎮中山路、三民路口闖紅燈，又未禮讓行人。（取自爆廢公社）

    蕭姓婦人騎機車不甩行人專用號誌「小綠人」，先在彰化縣鹿港鎮中山路、三民路口闖紅燈，又未禮讓行人。（取自爆廢公社）

    彰化縣鹿港鎮是觀光小鎮，在熱門景點主要路口設置行人專用號誌「小綠人」，並在路口對角線劃設出行人穿越道。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮是觀光小鎮，在熱門景點主要路口設置行人專用號誌「小綠人」，並在路口對角線劃設出行人穿越道。（民眾提供）

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