7貓疑遭虐死棄屍板橋！涉案計程車運將哭窮辯稱棄養

新北市警海山分局、動保處聯合小組偵辦虐殺幼貓案，拘提謝姓司機到案，但他今天天亮後偵訊，仍辯稱沒有虐貓，只是棄養。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/01 12:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局海山分局與新北市動物保護防疫處偵辦幼貓虐殺案，上月287日緊急拘提謝姓計程車司機到案，在他住處救出16隻幼貓，緊急安置；警方今天天亮後偵訊謝嫌，他仍否認虐打幼貓，辯稱因無力飼養而棄養，但動保處驗屍佐證為外力撞擊，警方將依違反動物保護法，移送謝嫌到新北地檢署複訊，並建請檢方聲押。

新北市上月27日獲報，7隻幼貓疑遭虐死棄屍新北市板橋區路邊，海山分局聯手動物保護防疫處追緝，上月28日下午逮捕涉嫌的謝姓計程車司機到案，在其住處救出16隻金吉拉等品種貓咪；謝嫌初步否認虐貓，辯稱開車生意不好、無力飼養而棄養。

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謝嫌到案拒絕夜間偵訊，警方今天天亮後偵訊謝嫌，警方提示動保處驗屍報告，7具貓屍出現頭蓋骨破裂、肋骨斷裂與內臟穿刺等外力撞擊等虐殺傷勢，質問謝嫌是否虐貓，但他哭窮，辯稱開車收入不好，只是將貓隻棄養路邊，希望供人認養，否認施虐；警方過濾棄屍影像，發現謝嫌以外出籠裝運，認為疑在住處虐貓後棄屍。

動保處透露，謝嫌名下登記9隻貓，全不在住處，但與救出貓隻品種接近；目前專案小組將持續溯源追查貓咪來源，至於犯案手法，仍待突破謝嫌心防，進一步釐清。

2月28日警方到謝嫌住處救出幼貓。（記者吳仁捷翻攝）

謝嫌昨天到案。（記者吳仁捷攝）

新北市警海山分局、動保處聯合小組偵辦虐殺幼貓案，拘提謝姓司機到案。（記者吳仁捷翻攝）

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