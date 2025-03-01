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    小三認錯「外遇的人都該下地獄」 法院判她賠人妻40萬

    「小三」與人夫有染，向人妻認錯「外遇過的人都該下地獄」，法院判她須賠人妻40萬元。（情境照）

    「小三」與人夫有染，向人妻認錯「外遇過的人都該下地獄」，法院判她須賠人妻40萬元。（情境照）

    2025/03/01 12:46

    〔記者林嘉東／新北報導〕陳姓人妻發現先生與「小三」有染，不僅在她住處，還在剛買的車上發生性關係，時間長達2年餘，「小三」為此向陳婦認錯：「如果外遇過的人都該下地獄……我接受」。新北地院認定，「小三」與陳婦的先生發生多次性關係，時間長達2年餘，侵害陳婦配偶權情節非輕，判決「小三」須賠償陳婦40萬元損害賠償。

    陳婦提告指出，她與先生結婚21年，婚後育有1兒1女，去年發現先生2019年認識「小三」後，2022年起開始在她的住處、與新買的車上發生性關係，大約每1-2週就會發生1次性關係，時間長達2年餘。

    陳的先生被抓包後認錯，並簽下和解書願意賠償陳婦；「小三」也向陳婦認錯道歉，在傳給陳婦的LINE上寫著：「錯了就是錯了……我沒資格多說什麼也很有誠意跟你和解。」「這件事我們做錯……我們認錯，如果外遇過的人都該下地獄……我接受」。\

    陳婦主張，她知道先生外遇後，精神幾乎崩潰，檢具就診紀錄、先生的和解書，及與「小三」的LINE對話內容，提告向「小三」請求100萬元損害賠償。

    法院審理時，「小三」坦承與陳婦的先生發生性關係長達2年餘，願意賠償陳婦，但無力支付100萬元；法官認為「小三」侵害陳婦配偶權時間長達2年餘，情節非輕，考量「小三」的收入狀況，判處「小三」應賠償陳婦40萬元損害賠償。

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