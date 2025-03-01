兩孩都不是他的骨肉！綠帽夫不讓無辜兒女「父不詳」同意小王認養

已婚的林姓女子外遇和小王生下兩個孩子，綠帽夫為了不讓無辜的孩子父不詳同意讓小王認養。示意圖。（資料照）

2025/03/01 12:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕翁姓女子懷疑老公李男有外遇，偷偷調查後，找到小三林女的前夫張姓男子，再從張男口中得知，林女生下來的兩個孩子都是跟李男所生，張男即使綠帽罩頂，也不願無辜的孩子「父不詳」，無奈同意讓兩個孩子讓李男認養，翁女去戶政事務所查詢戶籍謄本時，確認李男已認養兩個私生子，除向李男訴請離婚外，也向林女提告求償100萬元，法官審理後，判林女應賠50萬元。

判決指出，翁女和李男於2010年結婚，2020年間，李男和公司女同事林女發生不倫戀，被暪在鼓裡的翁女，一直覺得丈夫行為舉止很怪，但她又找不到丈夫出軌證據，只好從李男的臉書開始搜索；翁女發現，李男的臉書貼文中，有多張與林女的親密合照，且照片中還有2個未成年孩子，翁女點進林女的臉書頁面，找到林女的前夫張男後，竟從張男口中聽到驚人的事實。

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張男說，他跟林女結婚後，雖然生下兩個孩子，但他早就知道孩子不是他的骨肉，林女也坦白與李男有染，孩子的親爹是李男，他雖然跟林女離婚，但為了不讓兩個無辜的孩子「父不詳」，還特地去法院提出「否認婚生子女之訴」，待法院裁定兩個孩子不是他骨肉後，再交由李男認養。

翁女為了確認張男所言為真，跑去戶政事務所調閱戶籍謄本，確認丈夫暪著她在2021年12月29日、2022年4月20日已辦妥認養手續，翁女氣得向李男攤牌，並訴請離婚外，更向破壞婚姻的林女提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，林女辯稱，自己跟李男交往時，不知道他已結婚，是懷孕之後李男才坦白已婚身分，而且翁女和李男早已分居，自己並沒有破壞他們的婚姻；但法官根據相關事證，認定林女明知李男有老婆還跟他生下兩個孩子，已侵害翁女配偶權益，因此判她應賠50萬元，可上訴。

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