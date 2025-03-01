約受害人交付300萬 女車手分文未得當場被逮被判1年半

黃姓女車手約詐騙受害人交付300萬元，當場被警方逮捕，分文未得卻換來1年半徒刑。（資料照）

2025/03/01 12:05

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓女子擔任詐騙集團「車手」，約被害人面交300萬元，警方據報到場埋伏，當場逮獲前來取款的黃女，檢方偵辦後具體求刑3年，屏東地院依詐欺取財未遂罪，判處黃女1年半徒刑，可上訴。

陳姓男子去年8月間一度誤信詐騙集團假投資伎倆，允諾交付300萬元資金，詐騙集團指派「車手」黃姓女子前往約定地點取款，陳男查覺有異，經通報警方後，決定配合警方查緝不法，黃女取款不成，反而落入警方陷阱，當場被逮。

請繼續往下閱讀...

黃女坦承擔任詐團車手，該案報酬為3萬4千元，但因未得手，所以沒有拿到報酬；檢方偵辦後，認為黃女有竊盜、詐欺等前科，素行不良，不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手的不法利益，擔任詐團收取贓款車手，共同從事詐欺等犯行，雖未造成告訴人財產損失，卻破壞社會秩序、人與人間的互信基礎甚鉅，行為實不足取，建請法院處以有期徒刑3年以上之刑。

屏東地院認為黃女犯後坦承犯行，依其涉案程度及全案情節，以共同詐欺取財未遂罪論處，判刑1年6個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法