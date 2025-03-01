騎車未禮讓行人撞死過馬路老翁 男大生判賠140萬

安姓男大生前年騎車在基隆市中山區中和路丁字路口，撞死穿越斑馬線的8旬陳姓老翁，基隆地院判安男須賠陳翁3名女兒慰撫金等合計共140萬餘元。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/01 11:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕安姓男大生騎車未禮讓行人，在基隆市中山區中和路丁字路口，撞死穿越斑馬線的八旬陳姓老翁，刑事部分被依過失致死罪判處10月徒刑；民事部分，法院認為，安男未禮讓行人，與陳翁的死亡結果具有因果關係，判安男須賠陳翁3名女兒慰撫金等合計共140萬餘元。

判決指出，安姓男大生前年2月4日晚間7點半，騎車行經中山區復興路往中和路、復興路與中平街（即中山區中和路6號前方）的丁字路口時，被控撞擊走在斑馬路上的86歲陳姓老翁，陳翁被撞倒後，受有骨盆嚴重閉鎖性骨折併急性出血、右側遠端肱股骨折等傷；經急救2個月後，仍因引發肺炎、急性腎損傷、慢性骨髓性白血病而死亡，檢方調查後將安男依過失致死罪嫌起訴。

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法院審理後依過失致死罪，判處安男10月徒刑，民事部分，陳翁的3名女兒另向安男求償喪葬費、慰撫金等共640餘萬元，法院認為，安男騎車未禮讓行人的過失行為，與陳翁死亡間有因果關係，應賠償陳翁3名女兒喪葬費、慰撫金等合計340萬餘元，扣除陳翁3名女兒已領取強制汽車責任險200萬元後，安男還要賠償陳女3名女兒合計140萬7494元。

安姓男大學生前年騎車在基隆市中山區中和路丁字路口，撞死穿越斑馬線的8旬陳姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

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