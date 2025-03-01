逼心儀女子陪吃消夜害對方跳車受傷 男子被訴

桃園地檢署已因傷害等案件，將黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/03/01 10:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子追求愛慕已久的A女，見對方始終冷淡以待，2023年12月17日，他先到A女工作地點拿槍恐嚇對方，當晚又要求對方陪他吃消夜，行車過程中A女察覺有異想離開，黃男不願停車，逼得A女跳車，摔得全身是傷，黃男因此被桃園地檢署因傷害等案件起訴。

檢方調查，黃男愛慕A女，也花了許多心力追求對方，案發當天中午，黃男不滿A女始終冷淡，竟拿著空氣槍前往A女工作的地點找人，甚至拿著空氣槍抵住A女的後頸，讓A女非常害怕，還好黃男並未開槍，又怕其他人看到趕忙離開。

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當晚10點多，黃男又到A女工作地點，等到A女下班後，黃男要求對方陪他吃消夜，A女害怕他抓狂而同意，黃男就開車載著A女往八德區大智路方向前進，檢方表示，A女在過程中察覺黃男情緒不穩，想要下車，卻遭到黃男拒絕，甚至催油門加速前進，A女不得已跳車，摔得頭頸與腹壁挫傷、臉部、兩側手膝擦傷。

路人見狀趕忙幫忙報警，警方趕來將A女送醫，並追查到黃男送辦，檢方認為黃男的行為觸法，已因傷害等案件將他提起公訴。

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