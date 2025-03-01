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    女子搭火車 疑遭鄰座男子以右手臂摩擦性騷擾

    台鐵列車疑似性騷擾案，員警在月台了解狀況。（記者葛祐豪翻攝）

    台鐵列車疑似性騷擾案，員警在月台了解狀況。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/03/01 10:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕一名女子昨（28日）晚間搭台鐵列車時，疑遭鄰座的呂姓男子，以右手臂摩擦性騷擾，憤而報案；鐵路警察通知呂男到案說明，將進一步釐清真相。

    社群網站Threads（脆）有民眾PO出台鐵3272次列車停靠高雄路竹站時，第7車廂疑似發生性騷擾案，當事人已報警，列車還停靠車站等警察來。

    對此，鐵路警察局今天表示，此事件發生於2月28日晚間8時40分，董姓女子撥打110報案專線，指她搭乘這列列車時，遭人性騷擾，等列車接近台鐵台南站，員警立即前往協助。

    鐵路警察局高雄分局台南分駐所副所長江育皇指出，經員警到場了解，董女表示於高雄站搭乘3272次列車，剛上車坐下時，一名坐在她左側的男子，擠壓她的包包，她發現後，隨即將包包取走，但這名男子仍不斷以右手臂摩擦，並緊貼她的左手臂，讓她非常不舒服。

    警方調查該男子身分，是81年次的呂姓男子，已通知當事人到案說明，將進一步釐清真相；並呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，鐵路警察將立即派員處理，共同維護旅運安全。

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