婦人「喬一下」竟被弄斷腿 物理治療所被告到倒閉還要賠215萬

曾姓婦人腰不舒服去物理治療所喬一下竟被弄斷腿。（情境照）

2025/03/01 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓婦人因腰、腿不適，到張姓物理治療師經營的治療所求助，但張男施行「脛股骨關節鬆動術」時，竟把曾婦的右小腿壓斷，事後張男竟偽造醫師轉診單，佯裝曾婦到治療所前已骨折的假象被識破，曾婦提出刑、民事告訴，刑事部分依違反物理治療師法判徒刑8月，民事部分則判張男應賠215萬餘元。

判決指出，2017年7月25日，曾婦因腰部及右大腿痠痛不適，前往張男經營的治療所進行物理治療，張男施行「脛股骨關節鬆動術」幫曾婦紓緩不適症狀時，竟被弄斷兩處右腿骨，曾婦痛到大喊，下床後無法行走，拜託丈夫前往治療所扶她回去；曾婦回家後疼痛難耐前往醫院就診，才驚覺自己被弄斷腿骨。

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曾婦丈夫前往治療所瞭解過程時，意外發現張姓治療師疑為了推卸責任，在曾婦的病歷資料裡，夾帶一張偽造的骨科診所轉診單，營造出曾婦到治療所前，右腿已骨折的假象，曾婦得知此事後氣炸報警提告，法官認為曾姓物理治療師涉犯偽造文書罪和物理治療師法，依法各判徒刑3月和8月。

而曾婦被「喬」斷腿後，多年來至少求助10家醫療院所，並進行十字韌帶重建手術，但仍造成她無法全蹲、膝蓋退化，膝蓋處常出現類似風濕關節炎症狀的疼痛，無法上蹲式洗手間，讓她不敢出門，深怕找不到廁所，還得頻繁進出醫院及復健診所，無法正常生活、接送小孩上下課，因此再向張男提告求償417萬餘元。

高雄地方法院審理時，張男不否認害曾婦斷腿，但認為曾婦手術後去其他治療所復健37次、去健身房訓練，聘請健身教練的費用是不必要的支出，還說自己經營的治療所已倒閉，還要養小孩，無法賠這麼多錢；但法官綜合相關事證後，判張男應賠215萬餘元，可上訴。

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