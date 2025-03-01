台中「蠢賊」拔網路線偷老舊電話 欲蓋彌彰造成停車場大亂

楊男竊取的老舊無線電話。（警方提供）

2025/03/01 10:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲楊姓男子，去年（2024年）9月3日晚間，於中市一座停車場收費亭內竊取老舊的無線電話，他下手之前，還先拔除網路線，先讓監視器失效，不料，自己行為卻欲蓋彌彰，反而造成整座停車場大亂堵塞，車輛無法消磁出場，管理員很快發現網路線被拔除而報警，警方也很快找到他，楊男沒想到自己愚蠢行徑造成停車場大亂，反而讓自己惡行很快曝光，台中地檢署依竊盜罪提起公訴。

中市警局第一分局公益派出所調查，當時管理員報案說，接獲停車場車主通報，車輛無法正常消磁離場，管理員透過手機遠端連線監視器查看現場，卻發現無法顯示影像，管理員隨即到現場查看，驚覺網路線遭人拔除，且收費亭內的無線電話也不翼而飛。

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警方立即調閱停車場周圍監視器畫面，發現楊男徒步至停車場，見收費亭窗戶未上鎖，竟心生歹念，竊取亭內一部老舊無線電話，楊男還在下手行竊之前，先拔除停車場的網路線，企圖讓監視器失效。

不過，警方還是掌握楊男特徵，他到案說明時辯稱，當時只是出於好奇，見收費亭窗戶未鎖，便探頭查看，發現電話後「一時興起」才將其偷走，但他沒想到會造成停車場大亂，偷竊惡行反而欲蓋彌彰，台中地檢署依違反刑法竊盜罪起訴。

楊男下手行竊電話之前，先拔除網路線，造成監視器失效，卻沒想到造成停車場大亂。（警方提供）

楊男下手行竊電話之前，先拔除網路線，造成監視器失效，卻沒想到造成停車場大亂。（警方提供）

楊男下手行竊電話之前，先拔除網路線，造成監視器失效，卻沒想到造成停車場大亂。（警方提供）

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