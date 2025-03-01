桃市去年「嚴重超速」暴增7成5 警：標準早下修為超過速限40公里

用路人行車速度超過速限40公里，將因危險駕駛「嚴重超速」挨罰。（警方提供）

2025/03/01 10:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕危險駕駛中的「嚴重超速」標準已從超過速限60公里下修為40公里，民眾在公共政策網路參與平台發起「恢復舊制」連署，雖已突破6000人附議，但交通部認為修法達到事故死傷減少等效果，將維持現行規定；桃園市政府警察局統計，去年市內嚴重超速6390件，較前年增加7成5，研判是因許多民眾仍不知新的處罰規定。

市警局交通警察大隊長李維振說，2023年6月30日起，用路人行車速度若超過速限40公里以上，就屬「嚴重超速」，可依道路交通管理處罰條例舉發，將有2張同時間、同地點的嚴重超速罰單，1張是針對駕駛人，處1萬2000元到3萬6000元罰鍰外，還要記違規點數3點、參加道安講習，另1張針對車主，須吊扣違規車輛的牌照6個月。

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去年桃園市內嚴重超速案件，共舉發6390件，較前年舉發3638件，增加了2752件、約75.6%，警方研判違規案件暴增，恐因許多民眾仍不知道「嚴重超速」已從超過速限60公里下修為40公里，呼籲民眾應依照速限行車，以免挨罰。

李維振提醒，依道交條例第85條規定，逕行舉發行車速度超過規定的最高速限，只要違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發，民眾將面臨倍數的罰鍰等處罰，千萬不要以身試法，同時維護自身安全並保護其他用路人平安。

用路人行車速度超過速限40公里，將因危險駕駛「嚴重超速」挨罰。（警方提供）

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