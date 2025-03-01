她當閨密家保母「顧小孩搶丈夫」 還聽「情郎」的話離婚

劉女當保母，卻與人夫有染，她向原配詹女坦承「我知道錯了，搶妳的丈夫」，台中地方法院判決應賠償詹女40萬元。（示意圖）

2025/03/01 09:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市詹姓女子與丈夫11年前結婚，育有2名子女，聘僱已婚且熟識的劉姓好友閨密當保母，不料，劉女卻與人夫有染，劉女還聽從人夫（情郎）的話，與自己丈夫離婚，詹女發現丈夫竟與劉女親密逛街，氣得找劉女談判，質問「我是妳的朋友嗎？有睡有黏上嗎？妳有做嗎？」、「妳搶我的丈夫，妳帶我的孩子吔，妳有沒有道德啦？」，劉女坦承「我知道錯了，搶妳的丈夫」，台中地方法院認定劉女侵害配偶權，判決應賠償詹女40萬元。

判決書指出，詹女聘請好友劉女當保母，劉女卻從2019年起，與詹女的丈夫交往並發生性行為，詹女請人跟蹤丈夫，見丈夫於2023年10月至11月間，開車去找劉女，兩人還親密依偎勾手一路行走，穿越中市北屯區北平路四段馬路，或親密牽手行走於中市崇德路，人夫還開車載劉女回家，詹女遂找劉女質問此事，並將兩人對話錄音。

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詹女質問劉女，與她的丈夫交往，是哪一年？是劉女離婚之前，還是離婚之後？劉女則回答說，是2019年開始，其餘細節她忘記了，她僅記得是詹女的丈夫叫她離婚，「就是他叫我離婚的啊」，詹女進一步逼問，「有睡沒有，有做沒有？妳現在在說什麼，妳把我當成什麼了？」劉女認錯，坦承「我知道錯了，搶妳的丈夫」。

詹女向台中地方法院提起民事訴訟，聲明詹女侵害她的配偶權，應賠償100萬元，劉女則答辯說，她承認與人夫有逾越一般男女交往情形，但否認與人夫發生性行為。

法官認為，依據詹女與劉女對話記錄，詹女質問劉女是否與人夫發生性行為，劉女沒有否認，還表示自己知道錯了，另外，劉女與詹女丈夫已經交往4年（2019年至2023年），劉女與人夫發生性行為之說堪信為真，不過，索賠100萬元太高，判決劉女應賠償詹女40萬元，可上訴。

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