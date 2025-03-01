被控攔車開門嗆公公女友「見一次打一次」 媳因一關鍵獲無罪

羅姓女子被控攔車、開門，恐嚇公公的方姓女朋友，但法院查證車輛具自動上鎖功能，羅女無法從外開門，且證人證詞矛盾，檢方舉證不足，最終依無罪推定原則，判決羅女無罪。示意圖。（資料照）

2025/03/01 07:15

〔記者王捷／台南報導〕羅姓女子被公公的方姓女朋友指控攔車拉扯，並在公公面前恐嚇她「見一次打一次」。台南地方法院審理後發現，公公、黃姓男子開的車有「自動上鎖」功能，羅女根本不可能從外部打開車門，且方女證詞矛盾，最終判決羅女無罪。

羅女的公公黃男開車載方女去大賣場，行經產業道路時，羅女先將車攔下，接著打開副駕駛座車門，拉住方女的手，並威脅「見你一次打一次！」方女因而心生畏懼，事後就醫並向警方報案。檢方認定羅女的行為已構成恐嚇罪。

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但是，法院調閱車籍資料，方女乘坐的現代轎車，車齡約10年，並非2、30年前的老車，而是有現代安全設備的車輛，車門應會自動鎖上，而根據黃男的兒子作證，他曾開過這輛車，確認該車型具備「自動上鎖」功能，當車輛行駛後，所有車門將自動鎖閉，必須由內部解除鎖定才能開啟。

如果方女的說法屬實，羅女先攔車，再從外打開副駕駛車門恐嚇，與車子設備、黃男兒子的證詞不同。

此外，方女與黃男的證詞前後矛盾。方女在警詢時表示，羅女騎腳踏車擋住車道，迫使黃男停車，隨後打開車門拉住她的手。但在偵查時，她改稱黃男曾先與羅女對話，羅女才去開車門，而在法院審理時，她又表示羅女突然衝到路中央攔車，隨即開門拉扯她。黃男在警詢時表示「不記得羅女是否有騎腳踏車」，但在偵查時又改口稱「羅女騎腳踏車現身」，兩人證詞都前後不一。

更重要的是，方女在案發後以通訊軟體傳訊黃男，教他如何描述案情，法院認為此舉可能影響證詞的公正性。此外，案發地點並無監視器可供調閱，也未找到目擊者或行車紀錄器畫面，缺乏客觀佐證，案件全憑證人供詞，但兩人的供詞卻不一致，檢方未能提出足夠的補強證據。因此，法院依無罪推定原則，判決羅女無罪。

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