為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    別以為沒碰到沒事！違規停車間接釀禍依然有刑責

    卓男小貨車駕駛，違規停車影響動線，吳女騎機車閃避時偏駛，與後方車輛擦撞受傷，雖然沒有碰到吳女，但台南地方法院依過失傷害罪判卓男拘役30日。（資料照，記者王捷攝）

    卓男小貨車駕駛，違規停車影響動線，吳女騎機車閃避時偏駛，與後方車輛擦撞受傷，雖然沒有碰到吳女，但台南地方法院依過失傷害罪判卓男拘役30日。（資料照，記者王捷攝）

    2025/03/01 07:08

    〔記者王捷／台南報導〕台南再傳因閃避違規停車而發生交通事故，卓姓男子將小貨車違停路口，疑似要買飲料，導致吳姓女子騎車閃避時偏離路線，與後方曾姓駕駛的車輛發生擦撞，卓男的車雖然沒碰到吳女，車禍鑑定也是肇事次因，但台南地方法院因此依過失傷害罪判卓男拘役30日。

    事發當日，卓男開著小貨車，違停在新市區中興街與光華街口，沒有顧及停車規定，也沒有考慮當時接近交通高峰期，會阻礙來車通行，正巧吳女騎乘機車搭載吳姓乘客經過，她為了避卓男的違停的小貨車而偏左偏駛，結果與後方曾男駕駛的小客車發生擦撞。

    事故發生後，警方依規定到場處理，經調查發現，事故相關資料經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定後，認為曾男因未注意車前狀況為主要肇事因素，但是確認卓男違規停車妨礙交通，也間接導致事故發生，是肇事次因，也有相當責任。

    台南地方法院審理時認為，雖然卓男的小貨車沒有碰到吳女，但是卓男的違停行為影響交通安全，也是肇事次要因素，所以依過失傷害罪，處卓男拘役30日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播