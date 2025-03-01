別以為沒碰到沒事！違規停車間接釀禍依然有刑責

卓男小貨車駕駛，違規停車影響動線，吳女騎機車閃避時偏駛，與後方車輛擦撞受傷，雖然沒有碰到吳女，但台南地方法院依過失傷害罪判卓男拘役30日。（資料照，記者王捷攝）

2025/03/01 07:08

〔記者王捷／台南報導〕台南再傳因閃避違規停車而發生交通事故，卓姓男子將小貨車違停路口，疑似要買飲料，導致吳姓女子騎車閃避時偏離路線，與後方曾姓駕駛的車輛發生擦撞，卓男的車雖然沒碰到吳女，車禍鑑定也是肇事次因，但台南地方法院因此依過失傷害罪判卓男拘役30日。

事發當日，卓男開著小貨車，違停在新市區中興街與光華街口，沒有顧及停車規定，也沒有考慮當時接近交通高峰期，會阻礙來車通行，正巧吳女騎乘機車搭載吳姓乘客經過，她為了避卓男的違停的小貨車而偏左偏駛，結果與後方曾男駕駛的小客車發生擦撞。

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事故發生後，警方依規定到場處理，經調查發現，事故相關資料經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定後，認為曾男因未注意車前狀況為主要肇事因素，但是確認卓男違規停車妨礙交通，也間接導致事故發生，是肇事次因，也有相當責任。

台南地方法院審理時認為，雖然卓男的小貨車沒有碰到吳女，但是卓男的違停行為影響交通安全，也是肇事次要因素，所以依過失傷害罪，處卓男拘役30日。

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