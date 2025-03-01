與鄰居起爭執 台南婦稱「畜生吃飯吃完了啊」判無罪原因曝

蔡姓婦人對鄰居罵「畜生吃飯吃完了啊」遭控公然侮辱罪，台南高分院認定未嚴重貶損名譽，維持無罪判決。（記者王捷攝）

2025/03/01 00:15

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓婦人與鄰居因土地問題長期不睦，去年在住家門前起爭執，蔡婦稱鄰居「畜生」，並問吃飯吃完了沒？因而吃上官司。一審判無罪，檢方上訴，二審高等法院台南分院認定，是短暫情緒性表達，未嚴重貶損告訴人名譽，無法構成犯罪，維持原判確定。

蔡婦與鄰居因土地問題長期不睦，去年2月8日雙方在住家門前發生爭執，過程中她用台語稱：「畜生吃飯吃完了啊」。檢方認為，該言詞明顯具有貶低、羞辱之意，足以損害告訴人名譽，依公然侮辱罪起訴，並提出監視器畫面及告訴人陳述作為證據。

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但是，蔡婦否認侮辱，她辯稱該畜生是指鄰居養的狗，並非針對本人，且整起事件起因，是因為鄰居先對她發表不當言論，導致雙方發生爭執。

一審台南地方法院不認為蔡婦在罵狗，她雖言詞不當，不過考量雙方關係緊張，且當時爭執激烈，該發言難以認定已達到貶損名譽的程度，因此判決無罪。檢方不服上訴，主張被告的發言已超出一般社會可容忍範圍，且在公開場所、眾人皆可聽聞的情境下辱罵，影響告訴人社會評價，認為一審未正確適用法律，應撤銷原判決，改判被告有罪。

台南高分院二審審理後，以去年憲法法庭的3號判決標準，認定公然侮辱罪須以言詞「嚴重貶損名譽，並逾越社會可容忍範圍」為判斷基準，認為蔡婦的發言雖然粗俗，但屬於雙方爭執過程中的短暫情緒性表達，並非惡意侮辱，難以構成公然侮辱罪，因此駁回檢方上訴，維持無罪判決，不得再上訴。

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