高雄連環分屍完成模擬筆錄 突破張介宗心防倒數

連環殺人分屍案凶嫌張介宗。（資料照）

2025/02/28 22:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警偵辦張介宗連環殺人分屍案，最早遇害卻最後找到的大嫂頭顱浮現後，專案小組今完成凶嫌模擬筆錄，準備提訊張嫌時攻防，凶嫌雖收押看守所，但沒有禁訂報紙和收看電視，且張又於3月1日起訂報閱覽，梖關案情資訊檢警將更趨保守。

此外，因凶嫌大嫂黃婦的頭顱於26日下午，在高雄港26號碼頭附近浮出被發現，振奮專案小組士氣，由於大規模打撈作業已暫停，是否重啟打撈，刑警大隊表示，目前每天都還有排定警力巡查岸邊，只要發現人體組織或屍塊、殘骸，就會立即送驗確認。

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而凶嫌大嫂黃婦的頭骨沒有皮肉、頭髮，也無人體組織，但還有牙齒、舌頭，緊急送殯儀館由法醫研究所優先採驗DNA，確定是去年11月29日失蹤的黃婦（75歲），她的家人於去年12月15日報案協尋，警方發現黃婦最後出現的地點，也是在張介宗前鎮的「分屍公寓」前。

據了解，專案小組自2月6日起於前鎮5號船渠打撈作業，共尋獲林婦38塊人體組織、張婦2塊，打撈作業結束後第9天，黃婦頭顱才終於浮現，警方表示大型打撈作業雖暫停，但每天仍持續編排警力搜尋高雄港岸邊，一有發現疑似人體組織或屍塊，就立即報請法醫相驗比對。

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