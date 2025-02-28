曾選市長、總統！ 「台中超狂媽媽」罵警察垃圾下場曝

陳美妃辱罵員警「你可以滾了」、「為民服務的『垃圾』」。（民眾提供楨攝）

2025/02/28 21:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾參選台中市長且連署參選總統失敗，被稱「台中超狂媽媽」的陳美妃，去年與住戶、保全起衝突，他要求警員依現行犯逮捕保全被拒，竟以「垃圾」辱罵警察，其子還動手打警察，警員也提起損害賠償之訴，刑事部分法院判母子各拘役59日，如易科罰金為5萬9000元，民事部分判母子應各賠償3萬元。

判決書指出，陳美妃去年5月31日晚間，在住處社區大樓管理室，因桌椅擺放位置，與社區管理員與其他住戶多人起爭執，中市警察局第五分局水湳派出所鄭姓巡佐與李姓警員2人抵達，陳美妃質疑李員未依現行犯逮捕管理員，李員說明與現行犯規定不符，陳美妃又質疑員警偏坦保全公司，辱罵李員「你可以滾了」，「我們不跟這個什麼『垃圾』（李員）講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」。

請繼續往下閱讀...

李員表明陳美妃是現行犯，並當場逮捕時，陳美妃之子陳俊穎竟出手推擠李員，又揮打李員頭部，導致李員左臉挫傷併紅腫等傷害。

刑事部分，陳美妃辯稱辱罵之詞是「我情緒上的用語」，其子陳俊穎則坦承犯行，台中地檢署分別依侮辱公務員罪起訴陳美妃，其子陳俊穎依普通傷害罪起訴，台中地院認為陳美妃從2021年起至今，至少曾犯過10件以上的公然侮辱罪，以及3件妨害公務罪，沒有從中習得教訓，仍恣意辱罵他人，判處拘役59日，其子陳俊穎也判刑59日，如易科罰金，各為5萬9000元。

民事部分，李員向這對母子提起損害賠償之訴，聲明母子應各賠償30萬元（合計60萬元），這對母子答辯說，2人並無侮辱公務員犯意與行為，是李員處置糾紛不公，還出言訕笑傷害，不甘受辱才反譏「為民服務的垃圾」，陳俊穎則辯稱，看見李員沒有正當理由，違法壓制母親，擔心母親受傷害，出於護衛之心而推擠李員，應屬刑法正當防衛，李員濫告求償的情狀惡劣，不可宥恕。

台中地院台中簡易法庭認為，警方的密錄器與中檢的詳細偵查，都顯示這對母子，不是基於正當防衛，上述辯詞不足為採，陳美妃侮辱侮辱且恣意攻擊李員，已逾越一般人可合理忍受之範圍，其子陳俊穎推擠揮打李員屬實，但各賠償30萬元太高，判決這對母子各應賠償李員3萬元（共6萬元），可上訴。

陳美妃與保全起衝突並互控打人，引來住戶報警。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法