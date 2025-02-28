台中新光三越申請入館取物過關 3/1起連6天員工可暫時進出

台中新光三越申請入館取物過關，明日起6天開放員工暫時進出。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/28 19:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越發生氣爆後無限期停業，傳百貨內價值逾億元的商品卡關無法取出，業者今3度提送「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」，獲同意備查，都發局長李政偉表示，自3月1日起連續6日、每日上午10時起至下午4時40分，開放B2到10樓，供館內報備核准之百貨員工暫時進出取物，每次只開放1樓層，且要列冊簽到、簽退。

李正偉表示，明天（3/1）新光三越於9點半會開說明會，10點開放暫時進出，新光三越必須控管人數，做好防護及防止誤拿，由於電梯無法使用，目前只能爬樓梯進出，另外有2處出入口管制，為地上1樓近市政北七路側，供地上人員進出，地下3樓為車輛進出，都有管制人員，另於各樓層均有專責樓管或保全人員管控，並有監視器監控，以確實掌握進出人數，及人員和商品貨物安全。

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李正偉指出，每天將有會警、消等共同協助開放作業、開放及管制區域、開放時間、開放對象及出入口管制方式等，包含一、開放及管制區域，就此次開放部分，除依規須封閉之區域為地上11、12樓（檢調調查蒐證區域），另13、14樓（含屋突層）因現場仍有玻璃碎片，不同意開放外，將開放的區域（取物樓層）為地下2樓至地上10樓，僅限館內報備核准的百貨員工。

都發局補充，此次暫時開放計畫，僅針對館內獲准列冊納入的百貨員工暫時取物，有關現場遺留私人或消費者之物品取物，將由該公司派員代取轉交，另該公司後續亦會依規提出經專業技師簽認的建物修護計畫，市府將依規審（備）查。

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