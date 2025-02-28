台南國中生暴斃》被控餵毒學生家遭灑冥紙 另1生住家被公布

台南市副市長葉澤山（右起）、教育局局長鄭新輝、案生校長今下午說明國中生之死的查處情形，教育局發出5聲明。（記者楊金城攝）

2025/02/28 18:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南13歲國中生暴斃檢警調查中，學校發聲明卻被網友罵翻，還公布被指控「餵毒」的國三學長的住家，另一生家也疑被人叫囂灑冥紙，學校今天（28日）已報案，呼籲網友理性，不要以訛傳訛，造成親師生不安。

南市府今天下午召開說明會，白河警分局長施宇峰說，警方受理報案，將進行調查，呼籲民眾不要有私刑正義，如有不法行為，將究責查處。

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國中生的媽媽昨天發文指兒子死因不明，在校被罷凌、被餵毒，被轉發到社群後引起熱議，有人說事件很離譜、太恐怖了，「太過份，這是殺人吧？」、無法容忍校園霸凌；學校昨天發出5點聲明後，又引來網友批評卸責，也有人指13歲孩子一條活生生的人命，絕對不要也不應該掩蓋真相。

校方聲明學校已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查，學校也會全力配合檢調調查。其中第5點聲明指外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護師生，在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會；後來又刪除第5點聲明。

校長說，考慮家長的感受，學校聲明後來有修改，對學生之死感到不捨與難過，學校立場與家屬站在一起，希望趕快釐清真相。

台南市副市長葉澤山表示，已請檢警盡速偵辦、檢方也提前將在3月3日解剖，了解死者體內有無毒物反應，希望盡快公布檢驗結果查明死因，社會大眾也不要以訛傳訛，對學校以及無辜的學生造成二次傷害。

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