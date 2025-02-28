2/28 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

今（28）日開獎的第114000054期今彩539頭獎開出1注，第114000031期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/28 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（28日）開獎的第114000054期今彩539頭獎開出1注，由台北市北投區裕民一路45號1樓的「石牌彩券行」開出；第114000031期大樂透頭獎則摃龜。

第114000031期大樂透中獎號碼「07、19、25、26、38、39，特別號：04」。頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得165萬2934元；參獎共37注中獎，每注可得5萬71元；肆獎共126注中獎，每注可得9452元；伍獎共2305注中獎，每注可得2000元；陸獎共2963注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8911注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8166注中獎，每注可得400元。

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第114000031期49樂合彩中獎號碼為「07、19、25、26、38、39」。四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共127注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3660注中獎，每注可得1250元。

第114000054期今彩539中獎號碼為「05、27、31、38、39」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共213注中獎，每注可得2萬元；參獎共6963注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬357注中獎，每注可得50元。

第114000054期39樂合彩中獎號碼為「05、27、31、38、39」。四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共264注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2603注中獎，每注可得1125元。

第114000054期3星彩中獎號碼為「169」。壹獎共111注中獎，每注可得5000元。

第114000054期4星彩中獎號碼為「4124」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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