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    台中20歲男遭騙投資迷因幣 1萬美金積蓄險all in噴掉

    林男（右）遭到詐騙，差點將積蓄all in投資迷因幣。（讀者提供）

    林男（右）遭到詐騙，差點將積蓄all in投資迷因幣。（讀者提供）

    2025/02/28 21:32

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區20歲林姓男子加入加密貨幣投資群組，聽信「理財專員」推銷，到銀行要匯兌美金1萬元，聲稱「要買名牌包」，行員見他拿手機通話可疑，報警阻詐，林男坦承被暴利沖昏頭，差點all in積蓄賠掉「娶某本」。

    投資迷因幣（Memecoin）正夯，太平警分局今天說，林男自詡科技新貴，上網搜尋網路迷因、哏圖特徵加密貨幣，24日下午3午到銀行說要匯美金1萬元買海外精品包，行員看到疑似詐團群組來訊，報警處理。

    太平派出所長莊念遠說，警員陳秉範、王俞閔趕往銀行，林男自稱網購「海外精品包」，想匯款卻無法說明帳號來源及商家名稱，員警說明詐騙案例，林男才坦承加入「加密貨幣投資群組」，美國總統川普上台後，加密貨幣市場正夯且題材不斷，將積蓄一股腦兒投入，企圖以低成本賺取高獲利。

    林男秀出手機滿滿投資訊息及對話內容，員警苦勸多為典型詐騙術語，經與行員說明講解，打消匯款念頭，太平警分局長沈能成說，詐騙手法層出不窮，民眾對於陌生理財群組應審慎查證，以免成為詐騙集團眼中肥羊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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