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    首頁　>　社會

    宜蘭68歲翁走斑馬線遭轉彎車撞飛 駕駛違規遭開罰

    68歲葉姓老翁拖著行李綠燈時走行穿線過馬路，卻遭同向左轉轎車撞飛，導致全身傷痕累累，所幸送醫無生命危險。（民眾提供）

    68歲葉姓老翁拖著行李綠燈時走行穿線過馬路，卻遭同向左轉轎車撞飛，導致全身傷痕累累，所幸送醫無生命危險。（民眾提供）

    2025/02/28 17:07

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣中興文創園區前方路口於27日晚間發生一起交通事故，68歲葉姓老翁拖著行李綠燈時依規走在行穿線上過馬路，卻遭同向左轉轎車撞飛，導致全身傷痕累累，所幸送醫無生命危險；林姓駕駛因違規未禮讓行人，當場遭警方開罰。

    事故地點位於五結鄉文興路段與中正路二段路口，68歲葉姓老翁於綠燈時，穿越文興路二段路口，好好走在行穿線上，就在過路口中線打算持續向前走時，遭同向左轉中正路二段的68歲林男駕駛白色豐田轎車撞上，導致他直接被撞飛倒臥內車道，行李箱也被撞爛，碎片散落一地，還好當時後方無接續轉彎車經過，否則後果不堪設想。

    警方獲報派員處理，林姓駕駛無酒精反應，受傷的葉男送醫，無生命危險，詳細肇事原因尚待釐清，不過林男違規事實明確，駕車未依規定暫停，讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處新台幣7200元以上、36000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

    羅東警分局呼籲，駕駛車輛於行進、轉彎過程中，均應注意車前狀態及來往行人，遇有行人穿越時需依法停讓，切勿搶快行駛，以維持行車秩序，確保用路人車安全。

    白色豐田轎車肇事後，地上滿是遭撞葉男的行李箱碎片。（民眾提供）

    白色豐田轎車肇事後，地上滿是遭撞葉男的行李箱碎片。（民眾提供）

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