老闆2度搞上女員工 以為拿到「外遇免死金牌」......仍要賠元配40萬

先生背著老婆搞上女員工，2度懷孕，法院判賠40萬元。（情境照）

2025/02/28 17:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對夫妻胼手胝足共創事業，不料公司一名女員工搞上老闆，相隔7年2度懷孕，第1次以先生認錯、女員工拿掉小孩收場，第2次懷孕時，夫妻關係已走到盡頭，先生不斷催促太太離婚，太太也說「你可以對外說，我們已經離婚」，豈料，離婚簽字後不久，太太發現小三就懷孕，太太取得小三的產檢資料，證明先生跟小三在她們結婚存續期間，兩人就已通姦。因此對兩人提出損害賠償告訴，法官判先生、小三要連帶給付原告40萬元。

這對夫妻結婚時，小三曾到婚禮會場做佈置，2018年夫妻雙方共同創業，小三到公司任職，不久太太因懷孕無法到公司工作，小三便趁虛而入，搞上老闆。

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當時先生為挽回婚姻，不斷道歉，感動太太，後來小三墮胎才平息此事。豈料事後先生跟小三仍有來往，夫妻倆雖有一名小孩，但感情已經不復以往甜密。

雙方從2022年開始，關係形同陌路而分居，太太還直接LINE先生「你可以先跟對外說我們已經離婚了」。先生以為就此拿到「外遇」的「免死金牌」，經常跟小三雙宿雙飛，無視跟太太的離婚協議書仍未簽下。

此案關鍵時刻在2023年6月，在太太跟先生簽字離婚後3月，太太見小三小腹微凸，似已懷孕，便到腹產科求證，果然證明小三在雙方未簽字離婚時，就已與先生姦宿懷孕，她對2人連帶求償80萬元。

法官表示，被告黃女曾是雙方婚禮的佈置，後又受僱於原告，員工竟與原告之夫邱男交往並發生通姦行為，甚至在原告與先生婚姻關係仍存續期間懷孕，嗣後儘快結婚生子，原告縱已離婚於知悉此事後，精神上必定受到相當打擊，被告二人遭原告發現後從未表現悔意、歉意，仍一再以原告同意、知悉，否認對於原告之傷害，甚有以感情受憲法絕對保障之「思想自由」、「言論自由」、「性自主決定權」等婚姻自由內涵，作為其於婚姻關係存續期間可自由與他人為通姦行為之謬論，如以採用必造成婚姻制度之瓦解崩潰，完全無自省愧疚之情，更加深原告所受精神痛苦。認原告得請求被告賠償之非財產上之損害以40萬元為允當。

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