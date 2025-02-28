花蓮鐵警涉偷拍 北濱公園女廁被民眾揪住

疑似偷拍的鄭姓男子任職鐵路警察局，衝出女廁後被等在外面的被害人朋友揪住卻掙脫。（翻攝網路）

2025/02/28 16:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市北濱公園女廁27日晚上7點多，傳出有噁男偷拍女子，偷拍男子被女子的朋友揪住卻掙脫，還被民眾拍下爭執過程。警方晚間10點多找到犯嫌，發現竟是鐵路警察局花蓮分局的鄭姓警員，雖然鄭員死不承認，仍被警方依妨害秘密罪嫌送辦。

「我為什麼要怕，我剛剛真的沒有拍」！社群網站昨晚傳出一段影片，在花蓮市北濱公園廁所有2男在拉扯，被害女子站在旁邊，其中一名男子辯稱自己「真的沒有拍」，事發時間是27日晚上7點50分左右，女子進北濱公園上廁所，卻疑似因發現有手機從格板底下伸出偷拍，急忙跑出來找朋友幫忙報警。

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見女子發現，偷拍男也趕快從女廁衝出來，遭等在女廁門口的被害女子友人揪住，男子堅稱自己沒拍，之後掙脫拔腿落跑，連外套都顧不得，警方接獲報案趕到，調閱監視器鎖定男子車牌及身分，2小時後到偷拍男子家中，但男子不在家，男子的母親見警察來了，只好請兒子出面。

花蓮警方將男子帶回警局，竟發現對方為27歲的鐵路警察局鄭姓警員。鄭員接受警詢時不斷喊冤，直說是因為男廁太髒，才會跑去女廁上，但警方請其提供手機，鄭男又說手機已遺失不見，雖然暫時未找到鄭員手機，但因被害人出面指證，加上有其他人證，昨晚仍被依照妨害秘密罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

而抓到偷拍狼貼文下方，也引來大批網友留言「沒偷拍跑到女廁幹嘛」、「你不要進去女廁就不會被誤會」！民眾表示，北濱公園因為有沙灘排球場，晚上有很多人去打球，散步運動也很多，幸好偷拍狼被抓住「感謝正義人士」！

警方指出，北濱公園廁所監視器是縣府管理，調閱發現男子在被揪住之前，已經在廁所至少待了半個多小時，目前正陸續釐清是否有其他女生受害。

對此鐵路警察局花蓮分局表示，接獲花蓮警方通報後，初步了解該名涉案警員昨天是休假，目前也配合警方調查，如犯案屬實也將處分並且勿枉勿縱。

民眾主動協助報案，警方2小時後逮到人。（翻攝網路）

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