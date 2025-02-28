愛兒遺體冰存665天入土為安 五億高中生母：放手是媽媽對兒子的不捨

賴小弟遺體冰存665天，今天舉辦告別式共8人參加，隨後火化。（記者張瑞楨攝）

2025/02/28 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產身價的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚後墜樓身亡，夏男今年1月因假結婚偽造文書罪判刑1年6月確定，本月3日入獄執行，賴母認為司法已還給兒子公道，今天替兒子（28日）舉辦告別式火化，並委託律師許哲維發表感謝聲明，她強調自己為求命案真相，賴小弟於冰櫃辛苦等待665天，賴小弟辛苦沒白費，夏男已經入獄服刑。

賴母聲明指出，等待665天，辛苦的不是只有賴小弟，可憐天下父母心，看著愛子無法入土為安，心中百轉千迴的糾結，無庸贅言。

請繼續往下閱讀...

賴母也特別感謝高大成法醫、立委黃健豪、議員賴順仁、莊競程博士（行政院中部辦公室執行長），以及高等法院台中分院、高等檢察署台中分署、台中地方法院、台中地檢署、台中市警局第五分局，還有感謝每一位持續關注本案的鄉親。

賴母強調，放手不是放棄，放手也是媽媽對兒子的不捨，希望社會賢達見諒。

賴母委託律師發表感謝聲明，強調賴小弟的辛苦沒白費，賴男已經入獄服刑。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法