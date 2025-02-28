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    首頁　>　社會

    行車中後座伸刀割頸狠殺女友 移工逃死理由曝光

    越籍女子騎車載同鄉男子，遭男子從後方持利刃割喉當場死亡。（資料照）

    越籍女子騎車載同鄉男子，遭男子從後方持利刃割喉當場死亡。（資料照）

    2025/02/28 16:49

    〔記者蔡清華／高雄報導〕越南籍金姓移工不滿同鄉阮姓女友提分手，相約談判，阮女騎車載金男，金男竟從後方持利刃割喉，阮女當場死亡，金男也割頸輕生，送醫救回一命，被依殺人罪判處14年徒刑，可上訴。

    判決指出，20歲阮姓女子和25歲金姓男子都是越南移工，金男在苗栗工廠上班，阮女則在高雄工作，分隔兩地感情生變。金男不滿阮女提分手，2023年8月15日深夜南下，帶著剛買的水果刀相約談判。

    阮女騎車載金男行經岡山成功路巷道，金男持刀割阮女頸部，造成11公分切割傷、甲狀軟骨6公分破洞、右側頸動脈遭切斷、聲帶開口裸露，阮女當場摔車倒地，血流不止傷重死亡。金男也自刎倒地，路人報警送醫救回。

    橋頭地院審理，金男坦承殺人，但否認預謀犯案，聲稱水果刀是受阮女請託購買削水果刀具，但金男案發前曾傳訊息向媽媽、姊姊等家人道別，已生與被害人玉石俱焚之意；他和被害人在2023年8月13日吵架被提分手，而認定金男為預謀殺人。但考量被告家屬以50萬元台幣和被害人家屬達成刑事和解，且年紀尚輕，應仍有再教化之可能，判處14年徒刑。

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