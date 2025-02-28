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    首頁　>　社會

    台中25歲男拒檢衝撞 員警受傷、警用電腦被載走

    太平警分局光興路攔檢點遭衝撞。（讀者提供）

    太平警分局光興路攔檢點遭衝撞。（讀者提供）

    2025/02/28 15:26

    〔記者黃旭磊／台中報導〕228連假發生拒檢衝撞事件，太平警分局於27日晚間9時50分許，於光興路設攔檢勤務，執勤員警攔查本田自小客車，駕駛魏男拒絕下車，踩油門加速逃逸，員警緊捉方向盤倒地，且持於手上的警用M-POLICE（小電腦）遭撞甩進車內，魏嫌今天中午到案稱「緊張才衝撞」，依刑法妨害公務、公共危險等罪嫌送辦，警方持續採尿驗明有無酒、毒駕。

    警方在連假啟動首夜，於光興路執行取締酒駕勤務，執勤員警攔查白色本田自小客，魏嫌（25歲）拒檢踩油門加速逃逸，楊姓員警（42歲）欲捉方向盤攔車，因瞬間加速倒地導致手、腳多處擦挫傷，且持於手上的警用M-POLICE（小電腦）遭撞落車內，魏嫌於昨天中午到案說明，楊員送醫後所幸沒有生命危險。

    坪林派出所長吳忠哲說，警方盤查過程約5分鐘，魏嫌因神情緊張被要求下車受檢，未料，竟不管楊警員右手還在方向盤上，突踩油門加速逃逸，由於M-POLICE體積僅約手機大小，瞬間被甩進車內，楊警員倒地後由攔檢警網呼救追車。

    警方透過遠端關機避免電腦資料外洩，27日晚間11時在光隆里活動中心一帶，尋獲本田拒檢逃逸車輛，魏嫌棄車摸黑離去，專案人員調閱監視器查緝，於光興路路邊水溝找到警用小電腦，推測魏嫌肇逃後丟出車外。

    魏嫌住在大里、霧峰交界，今天中午到案稱「緊張才衝撞（員警）」，警方認為不排除有酒駕或毒駕可能，將持續驗尿追查有無涉及毒、酒駕不法，全案依刑法妨害公務、公共危險等罪嫌移送偵辦，另拒檢逃逸部分，依照道路交通管理處罰條例第35條舉發，處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管汽車、吊銷駕駛執照。（16:18更新）

    魏嫌駕駛白色本田於光興路衝撞員警逃逸。（讀者提供）

    魏嫌駕駛白色本田於光興路衝撞員警逃逸。（讀者提供）

    警方在光興路路邊水溝尋獲警用M-POLICE（小電腦）。（讀者提供）

    警方在光興路路邊水溝尋獲警用M-POLICE（小電腦）。（讀者提供）

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