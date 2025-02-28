桃園銀樓搶案嫌犯搶走市價50萬金項鍊 警方不到14小時破案

柯姓男子搶奪價值50多萬元金項鍊逃逸，警方不到14小時就將其逮捕到案。（警方提供）

2025/02/28 15:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕48歲柯姓男子昨在桃園區中正路某銀樓，搶走市價50萬餘元9條金項鍊，警方獲報後立刻組織專案小組，調閱周邊監視器影像分析過濾鎖定柯嫌及其逃跑路線，並報請檢察官指揮偵辦申請，昨晚11點多在龜山山區圍捕柯嫌，柯嫌無奈跳車逃往路旁某水池躲藏，還是被員警圍捕到案，起獲金項鍊8條及贓款等證物，全案以搶奪罪嫌送辦。

桃園分局景福派出所於昨上10時6分接獲轄區銀樓報案，遭不明人士搶走金飾後逃逸，本分局獲報後立即前往現場封鎖採證，並與桃園市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組擴大偵辦，並鎖定柯姓男子犯案。

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警方調查，柯姓男子搶奪9條金項鍊後就在桃園市區四處逃竄，逃逸期間變賣1條金項鍊，得手3萬餘元後逃進龜山地區的山林中躲藏，專案人員於晚間11時許循線追查進入山區圍捕，柯男見無路可走逃出山區搭車逃往八德方向逃逸，專案人員尾隨堵截，柯男跳車逃往路旁某水池躲藏，還是被員警圍捕到案，起獲金項鍊8條及贓款等證物，全案依搶奪罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

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