工人「鋸子插口袋」搭捷運被通報 警：全程未揮舞

張姓男子帶工作用手鋸搭捷運，民眾報案攜刀，警方、捷運人員到場了解，帶回裁罰，但張男（左二）喊冤，這是他工作用工具，總不能讓他不能帶著上下班。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/28 14:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局110今天凌晨獲報，一名男子持刀上捷運，海山警分局獲報，發現男子在新埔站攔截帶下車，但張姓男子喊冤，透露他是消防公司員工，每天要鋸水管，總不能不讓他帶著吃飯傢伙，且搭捷運過程並未揮舞；警方釐清，張男指稱天氣太熱，拉開外套卻被誤認攜刀，請民眾不要驚慌；警方當場告誡，轉由捷運公司處理，依大眾捷運法，最高可處100萬元罰鍰。

新北市警海山分局今日凌晨1時許接獲臺北捷運公司報案，站務員稱1名男子持刀，江翠派出所警力趕到新埔站攔截，站務人員將疑似攜刀的張姓男子在場，警方檢視所持物品長約30公分手鋸。

請繼續往下閱讀...

警方、站方確認，張男搭乘捷運過程中，未將手鋸露出或揮舞，該手鋸為工作時作為切割塑膠管線所需；張男當日工作結束，搭乘捷運返家時，將手鋸插在褲子後，因太熱將外套拉鍊打開，調整護套位置，並未拔出揮舞，民眾見狀後通報站務人員。

張男被員警、保全、站務人員攔下後，一頭霧水，表示他任職消防公司，每天工作要用鋸子，總不能讓他不能帶著吃飯的傢伙上下班，太不合理。

據了解，張男行為違反大眾捷運法第50-1條第1項第1款「未經許可攜帶經公告之危險物進入大眾捷運系統內」，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，後續將移送主管機關裁處。

但有民眾替張男抱屈，認為工人帶著工作工具上下班，若全程未拿出揮舞，不應被認為是帶刀嫌犯，畢竟工人自食其力，認為不應無限上綱成捷運刀客；警方說，經與捷運公司確認，張男搭捷運過程中在拉開外套拉鍊後，調整「喬」了一下手鋸護套，均沒有掏出、揮舞，民眾大可放心。

張姓男子帶工作用手鋸搭捷運引起民眾恐慌。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法