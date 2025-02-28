台中公益路日式燒肉店遭砸 3男不爽店員服務態度「冰的啦」

公益路知名日式燒肉店遭砸店，3名男客推倒餐桌及結帳櫃檯。（民眾提供）

2025/02/28 14:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區公益路一家知名日式燒肉店，昨晚（27日）8時許，何、黃等6名友人進店用餐，因不滿服務生態度、屢叫不到而衍生口角，何、黃及白男竟徒手「冰的啦」（台語：翻桌），推倒店內2張餐桌及結帳櫃檯後逃逸，警方在案發3小時後逮捕3嫌，何嫌稱「店員愛理不理」才翻桌，依刑法妨害秩序及毀損罪嫌送辦。

店家在北屯區崇德路有分店，以燒肉管家桌邊服務聞名，台中第4警分局表示，週五晚間獲報，顧客疑因不滿燒烤餐廳店員服務態度，憤而徒手推倒餐桌及結帳櫃檯後離去，快打部隊到場發現犯嫌已離去，經擴大調閱店家及路口監視畫面，火速鎖定何嫌（50歲）、黃嫌（34歲）及白嫌（34歲）身分特徵，於晚間11時許逮捕到案。

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大墩派出所長王凱政說，何嫌進店點餐覺得店員態度不佳、愛理不理，瞬間來氣，還沒吃到肉就徒手推倒2張無人用餐餐桌，也推倒結帳櫃檯，所幸未造成顧客及店員受傷，財損金額還待估算。

隔壁店員目擊衝突過程，透露值班時突看到一堆警車趕忙跑出來，原來是「xx牛」被砸店，全場客人跑光光，應該都沒買單，這家日式燒肉店講究燒肉管家桌邊服務，近期服務很差屢遭客訴抱怨，還有消費者抱怨稱「服務超差又貴，去一次x都不再去。」

第4警分局長陳祥麟說，何嫌等3名犯嫌依刑法第150條妨害秩序及毀損罪嫌，移送台中地檢署偵辦，呼籲民眾遇到衝突爭議事件時，切勿因一時情緒失控，採取激烈行為，必要時請撥打110報案專線求助。

警方在案發3小時後逮捕何、黃及白嫌到案。（讀者提供）

何嫌徒手翻桌後搭計程車（紅圈）離開燒烤店。（讀者提供）

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