母喪到法院旁聽情緒失控 暴走男遭4法警架走踹壞法庭門挨罰

李姓男子因母親遭人撞死，到法院旁聽承審法官開庭，不料竟當庭咆哮還踹壞法庭大門，被依犯妨害公務罪判處2月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/02/28 14:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子因母親遭人撞死，到法院旁聽承審法官開庭，突然當庭咆哮：「不要…開庭…開…開多少庭了啦？」法警上前制止，聞到他身上有酒味後，欲強制將他帶離法庭，不料李伸腳踹壞法庭大門。基隆地院審理認為，法庭大門攸關法庭開閉、公開審理與否等法庭活動，屬公務員掌管之物，依李男犯妨害公務罪判處2月徒刑。

判決指出，李男2022年11月30日下午3時許，到基隆地院第6法庭旁聽，法官審理李母遭人撞死案，聽到一半突然當庭咆哮：「不要…開庭…開…開多少庭了啦？」，不要…開庭…開…開多少庭了啦？檢察官每次都問那些問題」法警馬上上前制止「在裡面講話比較小聲一點」，聞到李男身上有酒味後，再問：「你…你有沒有喝酒？」，李男答稱「有。」法警馬上告知李男：「有喝酒，你出…先出去外面。」

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4名法警聯手將李男架離法庭，李男激動地大叫，過程中，李男猛踢法庭大門左側門板把手，法警隨即將李男壓至在地上，並將李男雙手銬上手銬，強制帶出法庭外。案經法官勘驗法警身上密錄器後認為，李男涉犯損害公務員職務上掌管之物品罪，但李男辯稱：「當下是被法警拉扯，重心不穩，才踢到門。」

法官認為，法庭大門對於審判工作而言，攸關法庭開閉及秩序、公開審理與否等法庭活動，屬公務員本於職務上之關係而掌管之物，李男故意踹壞法庭大門，觸犯妨害公務罪章中刑度為5年以下刑法第138條損壞公務員職務上掌管之物品罪，考量李母過世，李於訴訟中情緒一時失控，因此判處李男2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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