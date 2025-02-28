台中6名酒客大亂鬥 長髮女加入戰局咆哮警察如豬仔被抬出

穿白衣的長髮女子加入戰局，咆哮並與員警拉扯。（記者張瑞楨翻攝）

2025/02/28 13:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市寧夏路一間KTV，今天（28日）爆發6名酒客鬥毆事端，台中市警局六分局啟動快打部隊馳抵，員警與酒客爆發激烈拉扯衝突，對鬥毆酒客噴辣椒水制伏時，引發一名長髮女子的不滿，她並非鬥毆當事人，見朋友酒客被警方制伏拘捕，竟對警察大聲咆哮，又與員警拉扯，被員警宛如抬豬仔般抬出KTV大樓，全案共拘捕4人，依妨害秩序罪移送台中地檢署偵辦。

中市警局第六分局調查，今天清晨獲報中市寧夏路上KTV有打架糾紛，警方快打部隊獲報立即到場，以辣椒水控制現場，調查顯示，羅姓（34歲）酒客等3人，與白姓（42歲）酒客等3人互相不認識，雙方於寧夏路上KTV唱歌時相遇，酒後因不明原因起口角，進一步互毆大亂鬥，第六分局員警獲報立即派線上快打部隊警力24人到場。

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警方到場時，羅男一方欲下樓欲離開現場，員警見狀立即上前盤查，進而爆發拉扯衝突，員警避免衝突擴大，立即用辣椒水強勢壓制，當場管束泥醉酒客4人，並將羅嫌等人帶回依法嚴辦，警詢後依妨害秩序罪移送台中地檢嚴辦，另外，衝突之後，有一張姓女子咆哮拉扯員警，也被警方抬出KTV大樓依法究辦。

穿白衣的長髮女子被員警宛如抬豬仔般，抬離KTV大樓。（記者張瑞楨翻攝）

警方拘捕4人並依妨害秩序罪法辦。（記者張瑞楨翻攝）

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