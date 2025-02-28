與母口角失控持刀嗆2警：「你要跟我拚」妨害公務判6月

連姓男子持西瓜刀嗆警：「你要跟我拚」，公務罪判處6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2025/02/28 12:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕連姓男子在住處與母親起口角，警方獲報趕抵勸阻，引發連男不滿，竟拿出1 把西瓜刀，向2名警員狠嗆：「你要跟我拚」，嚇壞連母與家人合力勸阻，連男才放下西瓜刀，束手就擒。基隆地院近日審結，將連男依妨害公務罪判處6月徒刑。

基隆市警二分局深澳坑派出所去年5月3日上午6時許，接獲110通報轄內有男子與母親發生激烈口角，警員蕭慶祐、刁浩軒趕抵勸阻，引發連男不滿，憤而拿出1把西瓜刀，向2警員叫囂：「你要跟我拚」。連母見狀嚇壞，與家人合力勸阻，連男才放下手中的西瓜刀。

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由於持西瓜刀嗆警2名警員過程，被警員身上密錄器拍下，檢方偵辦時，連男也坦承犯行，檢方因此認定32歲的連男涉犯妨害公務罪，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，連男未能尊重依法執行職務的警員，竟持西瓜刀對2名警員語帶威脅，妨害警員一般勤務正常運作，公然挑戰公權力、藐視國家法秩序規範，且對公務員依法執行職務的威信、尊嚴造成負面影響，顯欠缺法治意識，但考量連男坦承犯行，犯後態度良好，依妨害公務罪判處6月，得易科18萬元罰金。

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